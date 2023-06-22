"Милан" хочет купить у "Челси" Лукаку

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Милан". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последние три сезона бельгиец играет в "Интере", но там могут позволить себе только его аренду. "Милан" же после продажи Сандро Тонали сможет позволить себе этот трансфер.

Отмечается, что англичан устроит сумма в размере 40 миллионов евро.

Напомним, вместе с "Интером" в нынешнем сезоне Лукаку дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл "Манчестер Сити".