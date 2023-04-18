Месут Озил идет в депутаты в Турции. Какие у него отношения с Эрдоганом?

Cовсем недавно завершивший профессиональную карьеру Месут Озил, похоже, нашел новое поприще. Экс-футболист сборной Германии станет кандидатом в парламент Турции. Как так вышло и какие отношения у бывшего игрока "Арсенала" и "Реала" с президентом страны Реджепом Эрдоганом - в материале Vesti.kz.

По информации издания Turkiyenewspaper, Озил решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Источник добавляет, что Месут будет баллотироваться от правящей партии "Справедливость и развитие", лидером которой является Эрдоган.

Напомним, Месут родился в немецком Гельзенкирхене, его родители – турки, но полузащитник выступал за сборную Германии и всегда подчеркивал, что наполовину является турком.

Отношения с Эрдоганом

Озил давно состоит в хороших отношениях с президентом Турции, и, по всей видимости, это и стало основной причиной баллотирования Месута в депутаты.

В 2018 году Месут и Илкай Гюндоган, еще один игрок сборной Германии турецкого происхождения, встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика.

Встреча вызвала волну обсуждения в немецком обществе, а в провале сборной Германии на чемпионате мира-2018 в России многие обвинили Озила. Сразу после мундиаля Месут объявил о завершении карьеры в сборной, обвинив Федерацию футбола Германии в расизме.

В 2019 году Озил снова встретился с Эрдоганом, но уже вместе со своей спутницей, шведской моделью с турецкими корнями Амине Гюльше. Футболист и обладательница титула "Мисс Турция-2014" посетили дворец Долмабахче, где поужинали с президентом Турции.

По информации немецких СМИ, на той встрече Озил пригласил президента Турции на свою свадьбу в качестве свидетеля. Эрдоган приглашение не проигнорировал и даже стал шафером на свадьбе Месута и Амине. Свадьба прошла в Стамбуле 7 июня 2019 года.

В 2020 году полузащитник перебрался из лондонского "Арсенала" в турецкий "Фенербахче", а затем перешел "Истанбул Башакшехир", который часто называют командой Эрдогана.

В конце марта Месут объявил о завершении карьеры. Теперь, судя по всему, отношения Эрдогана и Озила выходят на новый уровень.

Политические скандалы с участием Озила

Месут, будучи игроком, частенько высказывался о политике. Самые острые ситуации пришлись на его период в "Арсенале".

В 2019 году Озил поддержал уйгуров в Китае: "Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии. Они [Китай] сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами. Но мусульмане молчат. Они не поднимают шум. Они оставили их. Разве они не знают, что позволять гонения – это и есть гонения?"

"Арсенал" отрекся от высказывания своего игрока: "Мы должны прояснить ситуацию со словами Месута Озила. То, что опубликовал Месут, – его личное мнение. "Арсенал", как спортивная организация, никогда не участвует в политических вопросах", - заявили в лондонском клубе.

Игрок позже сделал ответное заявление: "Я много отдал "Арсеналу", как на поле, так и вне его, поэтому реакция была разочаровывающей. Они сказали, что не занимаются политикой, но это не политика. Но потом они занялись другими вопросами, – намекнул немец на BLM. – Мы видели, как в США убили Джорджа Флойда, весь мир поддержал движение Black Lives Matter. И это правильно. Но я хотел бы, чтобы люди сделали то же самое для мусульман – в "Арсенале" не только чернокожие игроки и болельщики, но и мусульмане. И важно, чтобы все говорили, что жизни мусульман тоже важны".

В 2020 году игрок не оставил без внимания конфликт в Нагорном Карабахе.

"Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хоть пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.

Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, угрожающим международной безопасности и миру. Давайте добьемся мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас", - говорится в заявлении.

Озил, выступавший за сборную Германии и имеющий турецкие корни, сопроводил свой пост цитатой бывшего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: "Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, его радость – это наша радость". Также Месут написал следующее: "Одна нация, два государства".

В том же году игрока отстранили от основной команды "Арсенала". В лагере Озила посчитали, что это может быть связано с политическими высказываниями футболиста, а не только с физической формой игрока.

В начале 2021 года Озил и "Арсенал" расстались, договорившись о досрочном расторжении контракта.

Теперь в случае избрания Озила депутатом он сможет еще активнее выражать свою политическую позицию.

Фото: Presidential Press Service (1 и 2), ФК "Арсенал" (3 и 4), instagram.com/m10_official/.

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