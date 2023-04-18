Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месут Озил идет в депутаты в Турции. Какие у него отношения с Эрдоганом?

Месут Озил идет в депутаты в Турции. Какие у него отношения с Эрдоганом?
©instagram.com/m10_official/

Cовсем недавно завершивший профессиональную карьеру Месут Озил, похоже, нашел новое поприще. Экс-футболист сборной Германии станет кандидатом в парламент Турции. Как так вышло и какие отношения у бывшего игрока "Арсенала" и "Реала" с президентом страны Реджепом Эрдоганом - в материале Vesti.kz.

По информации издания Turkiyenewspaper, Озил решил стать кандидатом в депутаты парламента Турции. Источник добавляет, что Месут будет баллотироваться от правящей партии "Справедливость и развитие", лидером которой является Эрдоган.

Напомним, Месут родился в немецком Гельзенкирхене, его родители – турки, но полузащитник выступал за сборную Германии и всегда подчеркивал, что наполовину является турком.

Отношения с Эрдоганом

Озил давно состоит в хороших отношениях с президентом Турции, и, по всей видимости, это и стало основной причиной баллотирования Месута в депутаты.

В 2018 году Месут и Илкай Гюндоган, еще один игрок сборной Германии турецкого происхождения, встретились с Эрдоганом во время предвыборной кампании политика.

Встреча вызвала волну обсуждения в немецком обществе, а в провале сборной Германии на чемпионате мира-2018 в России многие обвинили Озила. Сразу после мундиаля Месут объявил о завершении карьеры в сборной, обвинив Федерацию футбола Германии в расизме.

В 2019 году Озил снова встретился с Эрдоганом, но уже вместе со своей спутницей, шведской моделью с турецкими корнями Амине Гюльше. Футболист и обладательница титула "Мисс Турция-2014" посетили дворец Долмабахче, где поужинали с президентом Турции.

По информации немецких СМИ, на той встрече Озил пригласил президента Турции на свою свадьбу в качестве свидетеля. Эрдоган приглашение не проигнорировал и даже стал шафером на свадьбе Месута и Амине. Свадьба прошла в Стамбуле 7 июня 2019 года.

В 2020 году полузащитник перебрался из лондонского "Арсенала" в турецкий "Фенербахче", а затем перешел "Истанбул Башакшехир", который часто называют командой Эрдогана.

В конце марта Месут объявил о завершении карьеры. Теперь, судя по всему, отношения Эрдогана и Озила выходят на новый уровень.

Политические скандалы с участием Озила

Месут, будучи игроком, частенько высказывался о политике. Самые острые ситуации пришлись на его период в "Арсенале".

В 2019 году Озил поддержал уйгуров в Китае: "Восточный Туркестан, кровоточащая рана исламской уммы (религиозной общины), сопротивляется гонениям, цель которых – попытаться отделить их от религии. Они [Китай] сжигают Коран, закрывают мечети и школы, убивают религиозных деятелей. Мужчин отправляют в лагеря, а их семьи принуждают жить с китайскими мужчинами. Но мусульмане молчат. Они не поднимают шум. Они оставили их. Разве они не знают, что позволять гонения – это и есть гонения?"

"Арсенал" отрекся от высказывания своего игрока: "Мы должны прояснить ситуацию со словами Месута Озила. То, что опубликовал Месут, – его личное мнение. "Арсенал", как спортивная организация, никогда не участвует в политических вопросах", - заявили в лондонском клубе.

Игрок позже сделал ответное заявление: "Я много отдал "Арсеналу", как на поле, так и вне его, поэтому реакция была разочаровывающей. Они сказали, что не занимаются политикой, но это не политика. Но потом они занялись другими вопросами, – намекнул немец на BLM. – Мы видели, как в США убили Джорджа Флойда, весь мир поддержал движение Black Lives Matter. И это правильно. Но я хотел бы, чтобы люди сделали то же самое для мусульман – в "Арсенале" не только чернокожие игроки и болельщики, но и мусульмане. И важно, чтобы все говорили, что жизни мусульман тоже важны".

В 2020 году игрок не оставил без внимания конфликт в Нагорном Карабахе.

"Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хоть пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.

Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооруженным конфликтом в Нагорном Карабахе, угрожающим международной безопасности и миру. Давайте добьемся мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас", - говорится в заявлении.

Озил, выступавший за сборную Германии и имеющий турецкие корни, сопроводил свой пост цитатой бывшего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: "Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, его радость – это наша радость". Также Месут написал следующее: "Одна нация, два государства".

В том же году игрока отстранили от основной команды "Арсенала". В лагере Озила посчитали, что это может быть связано с политическими высказываниями футболиста, а не только с физической формой игрока.

В начале 2021 года Озил и "Арсенал" расстались, договорившись о досрочном расторжении контракта.

Теперь в случае избрания Озила депутатом он сможет еще активнее выражать свою политическую позицию.

Фото: Presidential Press Service (1 и 2), ФК "Арсенал" (3 и 4), instagram.com/m10_official/.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол Турция

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 20:50
Мировой футбол
©twitter.com/10Ronaldinho Как Роналдиньо запустил моду на ЧМ-2002. Взаимосвязь кроссовок Air Max и футбола
Вчера , 17:20
Мировой футбол
©instagram.com/m10_official/ Месут Озил идет в депутаты в Турции. Какие у него отношения с Эрдоганом?
Вчера , 17:04
Мировой футбол
©twitter.com/iMiaSanMia "Реал" и "Манчестер Сити" поборются за 22-летнего канадца 
Вчера , 14:38
Мировой футбол
©AS Roma Моуринью вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии
Вчера , 12:31
Мировой футбол
©UPFL Массовой дракой футболистов обернулся матч Суперлиги в Узбекистане
17 апреля, 23:33
Мировой футбол
©instagram.com/achrafhakimi, instagram.com/hiba_abouk_ Переиграл и уничтожил: неожиданное продолжение в деле о разводе звезды ПСЖ
17 апреля, 23:00
Мировой футбол
©football-espana.net Дани Алвес нашел объяснение поступку женщины, обвинившей его в изнасиловании
17 апреля, 19:10
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi Лионель Месси остается фаворитом на "Золотой мяч"
17 апреля, 17:09
Мировой футбол
©twitter.com/SergioRamos Рамос и другие. ПСЖ намерен расстаться с рядом игроков
17 апреля, 11:31
Мировой футбол
©instagram.com/leomessi Их слишком много: Месси подарил одну из своих наград одноклубнику
17 апреля, 07:23
Мировой футбол
©instagram.com/zidane Клуб Роналду предложил Зидану контракт на 120 миллионов евро
16 апреля, 17:44
Мировой футбол
©twitter.com/TeamMessi Месси готов вернуться в "Барселону" любой ценой. Появились новые подробности
16 апреля, 07:54
Мировой футбол
©nstagram.com/leomessi Месси догнал Роналду по количеству голов в топовых лигах Европы
15 апреля, 08:13
Мировой футбол
©ФК "Барселона" "Челси" решил сделать таланта "Барселоны" одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
14 апреля, 16:41
Мировой футбол
©instagram.com/emrata Горячая супермодель сделала выбор между двумя топ-клубами
14 апреля, 15:59
Мировой футбол
©КФФ Кто лучший: Роналду или Месси? Ответ Магомеда Адиева
14 апреля, 13:57
Мировой футбол
©twitter.com/juventusfces "Не мог дышать". Что случилось с вратарем "Ювентуса" Щенсным
14 апреля, 13:01
Мировой футбол
©twitter.com/kvara_Official "Ливерпуль" собрался подписать Хвичу Кварацхелию. Известны подробности
14 апреля, 12:32
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano Роналду участвует в выборе нового тренера "Аль-Насра": рассматриваются 2 кандидата
14 апреля, 12:11
Мировой футбол
©instagram.com/erling.haaland Холанд раскрыл секрет своей невероятной формы: показал "волшебное зелье"
14 апреля, 01:04
Мировой футбол
©instagram.com/rogerfederer "Теперь я понимаю". Роджер Федерер эмоционально высказался о Лионеле Месси
13 апреля, 23:10
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Роналду отреагировал на увольнение главного тренера "Аль-Насра", которого он слил
13 апреля, 21:57
Мировой футбол
©РИА Новости Работа мечты - делегат матча: как смотреть футбол и зарабатывать на этом
12 апреля, 22:25
Мировой футбол
©РИА Новости/Алексей Филиппов Клуб Роналду предложил Жозе Моуринью рекордную зарплату
12 апреля, 21:13
Мировой футбол
©instagram.com/3gerardpique От Медиалиги и мобильных игр до продажи котлет. Чем занимается Пике после завершения карьеры
12 апреля, 20:11
Мировой футбол
©instagram.com/thiago_kosloski/ "Всегда болею за Казахстан". Интервью с тренером сборной Бразилии о казахстанском футболе и талантах "Оле Бразил"
12 апреля, 19:53
Мировой футбол
©ФК "Аль-Наср" Роналду все-таки уволил Гарсию. Может, Криштиану пора самому стать тренером?
12 апреля, 16:55
Мировой футбол
©twitter.com/AlNassrFC_EN Агуэро разоблачил Роналду и отметил превосходство Месси
12 апреля, 14:16
Мировой футбол
©instagram.com/cristiano, rudigarciaoff Роналду добился своего? СМИ сообщили об увольнении тренера "Аль-Насра"
12 апреля, 13:52
Мировой футбол
©arisfc.com Экс-тренер "Кайрата" близок к чемпионству: оформил разгром и обошел главного конкурента

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus