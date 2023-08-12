Месси забил восьмой гол за "Интер Майами"

В матче 1/4 финала Кубка лиг Лионель Месси вновь забил за "Интер Майами" и помог своему клубу обыграть "Шарлотт" со счетом 4:0, сообщает Vesti.kz.
Месси отличился на 86-й минуте, а до этого за "Интер Майами" забили Хосеф Мартинес, Роберт Тэйлор и Адилсон Маланда (автогол).
Messi goal !!! 🔥🔥🔥🐐🐐🐐 pic.twitter.com/L0Jbpa0Ia7— Messi Media (@LeoMessiMedia) August 12, 2023
Таким образом, капитан сборной Аргентины забил в пятом матче подряд за американский клуб. На счету 36-летнего нападающего 8 голов.
Соперник "Интер Майами" в полуфинале Кубка лиг определится позднее.
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