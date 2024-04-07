Месси забил в пятом матче подряд: это не помогло "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси вернулся на поле после травмы и продлил свою голевую серию до пяти матчей, но это не помогло "Интер Майами", передают Vesti.kz.

"Интер Майами" сыграл вничью с "Колорадо Рэпидз" (2:2) в рамках регулярного чемпионат МЛС, Месси отличился после выхода на замену. Видео доступно здесь.

Всего в шести матчах сезона на счету 36-летнего аргентинца шесть мячей и два ассиста. Лео пропустил четыре встречи из-за мышечных проблем.

Безвыигрышная серия "Интер Майами" продлилась до четырех матчей. Команда Херардо Мартино с 12 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции МЛС.

Напомним, Месси перешел в "Интер Майами" в прошлом году, подписав контракт до 31 декабря 2025-го. До этого он два сезона отыграл за "Пари Сен-Жермен", а еще ранее защищал цвета "Барселоны". Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", это мировой рекорд.