Месси является главным претендентом на "Золотой мяч"

Издание Goal представило обновленный рейтинг футболистов на получение "Золотого мяча", сообщают Vesti.kz.

Аргентинский форвард Лионель Месси сохранил за собой первое место. Тройка лидеров осталась неизменной. На втором месте его одногруппник из ПСЖ Килиан Мбаппе, а на третьем - Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что Роберт Левандовски из "Барселоны" сместил с четвертой позиции еще одного представителя ПСЖ Неймара.

Также впервые в рейтинг вошли Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Виктор Осимхен ("Наполи").

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4. Роберт Левандовски ("Барселона")

5. Неймар (ПСЖ)

6. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

7. Винисиус Жуниор ("Реал")

8. Хвича Кварацхелия ("Наполи")

9. Виктор Осимхен ("Наполи")

10. Джамал Мусиала ("Бавария")

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