Месси вернулся после поражения "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси, пропустивший последний матч "Интер Майами", приступил к тренировкам, проводящий занятие, сообщают Vesti.kz. В последней встрече клуб 35-летней звезды уступил на своем поле "Монреалю" (2:3).

Отмечается, что у звездного футболиста не было проблем со здоровьем. Ему был предоставлен отдых в матче с "Монреалем".

Вероятно, 35-летний форвард будет готов сыграть в ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ против "Нэшвилла". Игра пройдет утром в четверг. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Leo Messi returns to training ahead of the Champions Cup clash pic.twitter.com/IhQDwzkoxa