Месси в 25 раз поднял спрос на футболки "Интер Майами"

Продажи футболок "Интер Майами" выросли в 25 раз после перехода Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По данным Marca, Adidas столкнулся с трудностями в удовлетворении огромного спроса на форму "Интер Майами" после того, как Месси присоединился к команде. Тем не менее, бренд прилагает усилия для производства достаточного количества футболок.

Отмечается, что футболки с именем и номером Месси были распроданы особенно быстро, и сейчас их можно приобрести только по предварительному заказу с доставкой в октябре.

Месси дебютировал за "Интер Майами" 21 июля в матче против "Крус Асул", где забил победный гол на 94-й минуте. В последующем матче против "Атланты" (4:0) аргентинец сделал дубль и отдал голевую передачу.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ