Месси уходит или остается? Аргентинский инсайдер раскрыл правду

Известный аргентинский журналист Лео Парадисо поделился свежими данными о будущем Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz. Контракт 38-летнего капитана "Интер Майами" истекает зимой 2025 года - и пока непонятно, где он продолжит карьеру.

"Лео Месси осознает, что на данном этапе своей карьеры, если он хочет подойти в хорошей форме к чемпионату мира, ему необходимо заботиться о себе и управлять своим игровым временем. Это он может сделать в "Интер Майами".

Думаю, что он ближе к продлению контракта с "Интер Майами", нежели к переходу в другую команду", - приводит слова Парадисо портал All About Argentina со ссылкой на его слова в шоу на популярном аргентинском радио Splendid AM 990.

Ходят слухи, что саудовский гранд "Аль-Хиляль" готов завалить Месси деньгами и переманить его в ближневосточную лигу. Но у Лео есть и другая, более личная история: он воспитанник "Ньюэллс Олд Бойз", и многие фанаты мечтают увидеть, как Месси завершает карьеру на родной земле.

До приезда в США Месси защищал цвета "Барселоны" и ПСЖ, а впереди - чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Вероятно, это будет последний мундиаль в его жизни - и финальный аккорд великой эпохи.

🚨🗣️ @leoparadizo: “Leo Messi understands that at this stage of his career, if he wants to arrive in good shape for the World Cup, he needs to take care of himself and manage his playing time. He can do that at Inter Miami.



