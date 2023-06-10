Месси может сыграть в США против аргентинца с татуировкой лица Лионеля

Аргентинский форвард Лионель Месси, недавно объявивший о своем переходе в американский "Интер Майами", может оказаться в необычной ситуации - сыграть против соотечественника, у которого на бедре вытатуировано его лицо с Кубком мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Франко Эскобар, 28-летний защитник "Хьюстон Динамо", решил отметить победу Аргентины на ЧМ-2022, татуировкой, изображающей Месси, который был признан лучшим игроком турнира.

Интересно отметить, что Эскобар и Месси родились в одном городе - Росарио.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева