Месси сравнили с Роналду и пристыдили

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Варт поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси во французском "Пари Сен-Жермене". Его слова приводит Mundo Deportivo.

Нидерландец сравнил аргентинца с Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". "Криштиану Роналду, например, - хоть это и два совершенно разных игрока по своему типу - борется и хочет вывести команду на новый уровень. Месси временами просто ходит по полю, и я думаю: "Тебе не стыдно?", - заявил ван дер Варт после поражения ПСЖ от "Манчестер Сити" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я расстраиваюсь из-за Месси. Это большая жалость, потому что такой игрок никогда не родится снова", - добавил ван дер Варт и подчеркнул, что проблема заключается в наличии желания у Месси хорошо провести матч или его отсутствии.

Ранее Месси и Роналду вошли в топ-11 кандидатов на звание лучшего футболиста по итогам 2021 года. С полным списком можно ознакомиться здесь.