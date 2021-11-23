ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

На премию The Best претендуют нападающие французского "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед", нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, полузащитники "Челси" итальянец Жоржиньо и француз Н'Голо Канте, а также польский форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски.

На приз лучшему вратарю номинированы бразилец Алиссон Беккер из "Ливерпуля", итальянец Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), сенегалец Эдуар Менди ("Челси"), немец Мануэль Нойер ("Бавария") и датчанин Каспер Шмейхель ("Лестер Сити").

На награду лучшему тренеру претендуют: Антонио Конте ("Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик (сборная Германии), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико" Мадрид) и Томас Тухель ("Челси").

Победитель будет выбран по итогам голосования, которое пройдет с 22 ноября по 10 декабря 2021 года.

Церемония вручения наград The Best состоится 17 января 2022-го.

Напомним, что награду ФИФА по итогам 2020 года получил Левандовски. Второе и третье места в голосовании заняли Роналду и Месси соответственно.