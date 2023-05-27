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Месси сообщил подробности о переговорах с "Барселоной"

Месси сообщил подробности о переговорах с "Барселоной"
©twitter.com/imessi

"Барселона" еще не делала официальных предложений по контракту нападающему ПСЖ Лионелю Месси. Об этом Лео сообщил своим бывшим партнерам по каталонскому клубу, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации soccer.ru после досрочного завоевания чемпионства футболисты "сине-гранатовых" получили несколько дней выходных. Серхио Бускетс, Жорди Альба и Серхио Роберто отправились в Париж, где встретились с Месси.

Во время ужина в одном из ресторанов игроки "Барселоны" задали Лионелю вопрос о возможном возвращении в каталонский клуб, на что Лео ответил, что еще не получил официальных предложений от "сине-гранатовых".

Месси выступает за ПСЖ с 2021 года. Контракт игрока с французским клубом истекает этим летом. За парижан он провел 30 матчей в нынешнем чемпионате Франции, забил 15 голов и сделать 16 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель

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