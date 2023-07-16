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Месси сделал заявление после официального подтверждения перехода в "Интер Майами"

Месси сделал заявление после официального подтверждения перехода в "Интер Майами"
©instagram.com/leomessi

Аргентинский нападающий Лионель Месси прокомментировал свой переход в "Интер Майами", сообщают Vesti.kz

Американский клуб официально подтвердил трансфер. Месси перешел на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под номером 10.

"Я очень рад начать следующий шаг в своей карьере в "Интер Майами" и США. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме", - цитирует Месси официальный сайт клуба.

Напомним, ранее футболист провел два сезона в составе парижского ПСЖ, а в прошлом году выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины. 

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Метки:
Месси Лионель США

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