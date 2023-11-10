Месси сделал признание о Марадоне

Форвард американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о Диего Марадоне, сообщают Vesti.kz.

Марадона умер 25 ноября 2020 в возрасте 60 лет.

"Для аргентинцев число 10 - это особенное число. Когда говоришь о цифре 10, на ум приходит Марадона. Всю жизнь те из нас, кто рос и занимался футболом в детстве, хотели быть похожими на него, хотя никто из нас не стал таким, но это была наша мечта и наше желание - попытаться повторить то, что сделал Марадона, который был номером 10 и был тем игроком, которым мы восхищались и которого видели не только в нашем возрасте, потому что я не так много видел Диего.

Когда Диего перешел в "Ньюэллс Олд Бойз", а это было почти в конце его карьеры, мне было 6 или 7 лет, и я не помню, как и чемпионат мира 1994 года, я тоже был ребенком, я мало что помню. Позже я, конечно, смотрел видеозаписи, и, учитывая все, что Диего значит для нас, я видел его не так много, но есть и люди, которые никогда его не видели, но он наш эталон и наш кумир.

Для нас Диего - это нечто очень сильное, он будет существовать еще долгие годы, и я в этом не сомневаюсь. Мои дети знают о Диего, никогда его не видя, только по видео, по тому, что мы им рассказываем, и, конечно, для нас его фигура очень важна, поскольку он олицетворял собой Аргентину, нас, аргентинцев, он - мировое имя", - приводит слова Месси TNT Sports.