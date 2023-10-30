© Месси или Роналду? Назван самый востребованный спортсмен в мире

Нападающий сборной Аргентины по футболу и американского "Интер Майами" Лионель Месси возглавил рейтинг самых востребованных спортсменов в мире среди спонсоров за 2023 год по версии SportsPro, сообщают Vesti.kz.

Конкурентоспособность спортсменов оценивалась по трем компонентам - сила бренда, экономика и аудитория. Отмечается, что рейтинг основан не только на количестве подписчиков или охватах в социальных сетях, но также учитывает социальное влияние спортсмена, благотворительную деятельность и влияние на прибыль.

В итоге Месси занял первое место. Вторым в рейтинге стал форвард клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, а тройку замкнула нападающая сборной США по футболу Алекс Морган.

При этом нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал ни в десятку, ни в двадцатку лучших, хотя в прошлом году он возглавлял данный рейтинг. В итоге он занял 27-е место.

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Топ-10 самых востребованных спортсменов:

1. Лионель Месси, футбол, 36 лет.

2. Леброн Джеймс, баскетбол, 38 лет.

3. Алекс Морган, футбол, 34 года.

4. Яннис Адетокунбо, баскетбол, 28 лет.

5. Меган Рапино, футбол, 38 лет.

6. Микаэла Шиффрин, горнолыжный спорт, 28 лет.

7. Льюис Хэмилтон, автоспорт, 38 лет.

8. Симона Байлз, спортивная гимнастика, 26 лет.

9. Килиан Мбаппе, футбол, 24 года.

10. Макс Ферстаппен, автоспорт, 26 лет.

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Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча" - это рекордный показатель. С 2000 по 2021 год аргентинец находился в системе "Барселоны". В составе каталонского клуба нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С 2021 по 2023 год Месси выступал за французский "Пари Сен-Жермен", дважды став чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны.

В июле аргентинец стал игроком "Интер Майами", он уже выиграл с командой Leagues Cup, а также дошел до финала Кубка США.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022), "Финалиссиму" (2022) и Кубок Америки (2021), а также Олимпиаду (2008).

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