Месси рассказал о своем будущем в сборной Аргентины на ЧМ-2026

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси высказался о возможности сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира 2026 года, передают Vesti.kz.

"Это зависит от моего самочувствия, физического состояния и реалистичного отношения к себе.

Осталось еще много времени... "Много и мало", потому что оно быстро проходит, но еще есть какое-то время, и я не знаю, каким я буду в тот момент.

Возраст - это тоже реальность, хотя это всего лишь цифра.

Матчи, которые я буду играть сейчас, не похожи на те, что я играл, когда был в Европе, участвуя в соревнованиях каждые три дня, будь то в Лиге чемпионов, будь то во Франции или Испании.

Но все зависит от того, как я себя чувствую и что я чувствую рядом с моими товарищами по команде, и посмотрим, соответствую ли я уровню или нет... посмотрим!", - приводит его слова Фабрицио Романо.