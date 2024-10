Месси признали лучшим футболистом МЛС

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком месяца в североамериканской Главной футбольной лиге (МЛС), сообщают Vesti.kz.

В октябре аргентинец провел три матча в регулярном чемпионате МЛС, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

37-летний Месси признан лучшим игроком месяца во второй раз в текущем сезоне. Всего в сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 16 ассистов.

