Месси прибег к помощи военных в США

Аргентинская звезда Лионель Месси получил себе новом клубе "Интер Майами" в телохранители спецназовца с опытом войны в Ираке и Афганистане, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sports.ru охранник Месси бегает по кромке поля во время матчей "Интер Майами", чтобы оградить своего клиента от любых нежелательных контактов. Телохранителя для аргентинца выбрал совладелец клуба Дэвид Бекхэм. Его зовут Яссин Чуэко, он является бывшим спецназовцем американской армии и имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. По информации источника, Чуэко владеет боевыми искусствами, боксом и участвовал в нескольких боях ММА.

Чуэко должен охранять Месси от назойливых фанатов, не подпускать к нему болельщиков в ответственные моменты. Телохранитель наблюдает за футболистом на играх, следит за поведением поклонников на трибунах, чтобы не позволить никому приблизиться к Месси во время празднования голов и после финального свистка.

Напомним, до этого Месси выступал за ПСЖ с 2021 по 2023 год. Этим летом аргентинец на правах свободного агента перешел в "Интер Майами". В составе американского клуба уже завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в мире.

Напомним, что форвард всю карьеру выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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