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Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"

Месси превзошел Роналду и вписал себя в историю "Золотого мяча"
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Нападающий сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси, недавно получивший восьмой "Золотой мяч", добился уникального достижения за всю историю вручения награды, сообщают Vesti.kz.

По информации Inter Miami France, Месси превзошел Криштиану Роналду по количеству набранных голосов за время вручения "Золотого мяча". У португальца 3781 голосов против 4036 у аргентинца.

Кроме того, Месси стал первым игроком в истории награды, который набрал больше 4000 тысяч голосов за все церемонии.

Отметим, что никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Его ближайший преследователь - Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

36-летний Месси является воспитанником "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. В составе каталонского клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.

Лионель Месси назвал клуб своей мечты

С лета 2023 года форвард играет за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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