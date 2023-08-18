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Месси "посрамил" бывшего тренера "Интер Майами"

Месси "посрамил" бывшего тренера "Интер Майами"
©twitter.com/InterMiamiCF

Пользователи социальных сетей припомнили слова бывшего помощника главного тренера "Интер Майами" Джейсона Крейса. Специалист не был уверен, что с приходом Месси в американскую лигу что-то изменится, передают Vesti.kz.

Джейсон Крейс покинул Майами в начале лета вместе с остальным тренерским штабом, когда клуб уволил главного тренера Фила Невилла.

Еще в 2014 году, до создания "Интер Майами" (клуб создали в 2018-м), Крейс заявил, что Месси не сможет заставить худшую команду MLS стать лучше.

"Я твердо верю, что если вы поместите Лионеля Месси в худшую команду MLS, они все равно останутся худшей командой MLS", - сказал он.

В действительности все произошло с точностью до наоборот. Когда Месси присоединился к клубу, "Интер Майами" находился в нижней части таблицы MLS без единой победы. После прихода аргентинца у клуба продолжается победная серия из шести матчей, а сам Лионель забивает в каждой игре. На его счету девять голов в шести играх.

"Майами" находится в шаге от завоевания трофея - Кубка лиг. На этих выходных клубу предстоит финальная игра с "Нэшвиллом".

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Метки:
Месси Лионель США

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