Месси попросил подписать этого нападающего: кто он?

Немецкий нападающий Тимо Вернер, который теряет игровое время в "РБ Лейпциг", всерьёз рассматривает переход в МЛС, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, нападающий "Интер Майами" Лионель Месси попросил клуб приложить усилия для подписания топ-нападающего из Европы, что делает вариант перехода Вернера особенно актуальным.

Спад в Европе и поиск нового старта

На данный момент Вернер находится в трудной ситуации: его роль в "Лейпциге" стала второстепенной, а игровое время сократилось. Отсутствие стабильности и внутренняя конкуренция заставляют футболиста задуматься о смене чемпионата, чтобы восстановить уверенность и результативность.

Игра рядом с Месси и новые перспективы

"Интер Майами" привлекает звёзд мирового футбола, включая Лионеля Месси. Вернер сможет использовать свободные зоны, создаваемые Месси, и вернуть себе статус ключевого нападающего. Более открытый стиль МЛС также подходит под его скоростной и результативный профиль.

Новый этап в карьере

Переход в США позволит Вернеру стать лидером команды и вновь почувствовать влияние на игру. Этот шаг открывает возможность продолжить карьеру в менее напряжённой, но конкурентной среде, а также вернуться к высоким результатам на поле.

Напомним, что Вернер также играл за "Тоттенхэм", "Челси" и "Штутгарт".