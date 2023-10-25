Месси подсказали способ поставить точку в споре за величие с Роналду

Глава международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что аргентинский футболист Лионель Месси должен сыграть за сборную Аргентины и помочь ей выиграть Олимпиаду-2024, передает Vesti.kz.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

"Было бы фантастически, если бы Месси смог сыграть в Париже в 2024 году. Эти Игры – мечта многих футбольных звезд, таких как Мбаппе. Для Месси это означало бы возможность снова войти в историю, потому что он мог бы стать единственным игроком, завоевавшим две медали – олимпийское золото и золото чемпионата мира. Давайте скрестим пальцы", – сказал Бах.

Месси выиграл чемпионат мира 2022 года вместе с Аргентиной. В финале по пенальти была обыграна Франция.

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