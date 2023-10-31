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Месси оценил соперничество с Роналду после завоевания восьмого "Золотого мяча"

Месси оценил соперничество с Роналду после завоевания восьмого "Золотого мяча"
©talksport.com

Лионель Месси назвал великими соперничество с Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Вчера аргентинский футболист завоевал свой восьмой "Золотой мяч", в то время как португальский форвард имеет на своем счету пять таких наград.

"В спортивном плане это была великая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. 

Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это – потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", – сказал Месси в интервью L’Équipe.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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