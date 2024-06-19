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Месси откровенно высказался об Аргентине и жизни после футбола

Месси откровенно высказался об Аргентине и жизни после футбола
©instagram.com/leomessi

Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси сделал заявление о завершении футбольной карьеры и дальнейших планах на жизнь, передают Vesti.kz со ссылкой на TyC Sports.

С прошлого года Лионель выступает за американский "Интер Майами", контракт с которым действует до 2025 года.

"Мне еще предстоит лучше узнать Аргентину, мы часто говорим об этом с Антонеллой. Будем всей семьей наслаждаться нашей страной. Многие люди говорят о местах, которые я не знаю, и которые мне очень хотелось бы посетить. Когда закончу с футболом, у меня будет на это больше времени. Уверен, я посещу некоторые места. Например, я хочу посетить водопады Игуасу. Очень хочу там побывать", - сказал Месси.

Месси отказался играть с Роналду. Ему давали 1,4 миллиарда евро

В данный момент Месси вместе со сборной Аргентины готовится к Кубку Америки, который стартует 20 июня и завершится 14 июля в США.

Месси состоит в отношениях с Антонеллой Рокуццо с 2008 года. Долгое время они жили в неформальном браке, официальная свадьба состоялась лишь 30 июня 2017 года через несколько дней после 30-летия футболиста. Пара воспитывает трех сыновей - Тьяго, Матео и Чиро.

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Метки:
Месси Лионель Футбол Аргентина

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