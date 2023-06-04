"Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермена" Джанлуиджи Доннарумма высказался об уходе из клуба испанского защитника Серхио Рамоса и аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Для меня было удовольствием и честью играть с легендой. Я желаю Месси с Рамосом всего наилучшего, потому что они вошли в историю футбола.

Фанаты освистали Месси? Каждый делает то, что он хочет. Месси - это история футбола, он стал лучшим в мире. Желаю ему только хорошего! Да, болельщики недовольны сезоном, потому что мы проиграли много матчей, так что их реакция объяснима. Но нам нужно прогрессировать и двигаться вперед", - приводит слова Доннаруммы La Gazzetta dello Sport.