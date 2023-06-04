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"Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца

"Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца
©instagram.com/donnarumma

Итальянский вратарь "Пари Сен-Жермена" Джанлуиджи Доннарумма высказался об уходе из клуба испанского защитника Серхио Рамоса и аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

"Для меня было удовольствием и честью играть с легендой. Я желаю Месси с Рамосом всего наилучшего, потому что они вошли в историю футбола.

Фанаты освистали Месси? Каждый делает то, что он хочет. Месси - это история футбола, он стал лучшим в мире. Желаю ему только хорошего! Да, болельщики недовольны сезоном, потому что мы проиграли много матчей, так что их реакция объяснима. Но нам нужно прогрессировать и двигаться вперед", - приводит слова Доннаруммы La Gazzetta dello Sport.

Ранее ПСЖ объявил об уходе 37-летнего Рамоса и 35-летнего Месси. Не исключается, что испанец уедет доигрывать карьеру в Саудовскую Аравию, куда также зовут Лео. При этом аргентинец имеет предложения от "Интера Майами" и "Барселоны", за которую играл до перехода во французский клуб в 2021 году.

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель

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