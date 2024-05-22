Месси осуществил мечту американцев. Подробности

Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в открытой тренировке своей команды, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболисты команды посетили стадион в Майами, где порадовали болельщиков. Месси и его сокомандники пофотографировались с болельщиками, а также раздали им сувениры. К слову, в ивенте приняли участие дети с ограниченными физическими возможностями, а также фанаты из других регионов страны, и даже стран.

Отметим, что Месси перешел в "Интер Майами" в 2023 году. Его контракт рассчитан еще на один год.