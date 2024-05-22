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Месси осуществил мечту американцев. Подробности

Месси осуществил мечту американцев. Подробности
©instagram.com/leomessi/

Аргентинская звезда "Интер Майами" Лионель Месси принял участие в открытой тренировке своей команды, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Футболисты команды посетили стадион в Майами, где порадовали болельщиков. Месси и его сокомандники пофотографировались с болельщиками, а также раздали им сувениры. К слову, в ивенте приняли участие дети с ограниченными физическими возможностями, а также фанаты из других регионов страны, и даже стран.

Отметим, что Месси перешел в "Интер Майами" в 2023 году. Его контракт рассчитан еще на один год.

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Метки:
Месси Лионель Футбол

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