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Месси оставили без телохранителя. Кто теперь защитит аргентинца?

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Месси оставили без телохранителя. Кто теперь защитит аргентинца? ©instagram.com/yasstcheuko/

Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, сообщил, что руководство МЛС запретило ему выбегать на поле для защиты звездного форварда "Интер Майами" от фанатов, сообщают Vesti.kz.

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Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, сообщил, что руководство МЛС запретило ему выбегать на поле для защиты звездного форварда "Интер Майами" от фанатов, сообщают Vesti.kz.

36-летний Чеуко, бывший солдат с боевым опытом в Ираке и Афганистане, неоднократно перехватывал болельщиков, рвавшихся к Месси ради фото или объятий. Его реакция была молниеносной, но теперь лига решила положить этому конец.

Теперь, если фанаты снова прорвут кордоны, аргентинцу придется рассчитывать на стюардов и службу безопасности стадионов. Однако вопрос остается открытым: кто сможет защитить Месси так же эффективно, как его личный телохранитель?

"Мне больше не позволяют находиться на поле. Я провел семь лет в Европе, работая в Лиге 1, в Лиге чемпионов, и за все это время только шесть человек выскочили на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы уже было 16 случаев. Вот где огромная проблема. Проблема не во мне. Дайте мне помочь Месси.

Мне нравятся МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе. Я люблю помогать. Я не лучше кого-либо, но у меня богатый опыт в Европе. Это нормально, я понимаю их решение, но я думаю, что мы могли бы добиться большего", - сказал Чеуко House of Highlights.

Чеуко продолжит охранять Месси и членов его семьи.

"Я чувствую себя частью его семьи, и я усердно работаю, чтобы защитить его не только физически, но и психологически, потому что он очень доверяет мне и зависит от меня, и я уделяю ему все свое внимание. Он очень скромный", - добавил охранник.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за американский клуб. Также в карьере аргентинца были "Ньюэллс Олд Бойз" с его родины, испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

Месси Лионель США Футбол

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