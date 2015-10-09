Месси оставили без телохранителя. Кто теперь защитит аргентинца?

Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, сообщил, что руководство МЛС запретило ему выбегать на поле для защиты звездного форварда "Интер Майами" от фанатов, сообщают Vesti.kz.

36-летний Чеуко, бывший солдат с боевым опытом в Ираке и Афганистане, неоднократно перехватывал болельщиков, рвавшихся к Месси ради фото или объятий. Его реакция была молниеносной, но теперь лига решила положить этому конец.

Теперь, если фанаты снова прорвут кордоны, аргентинцу придется рассчитывать на стюардов и службу безопасности стадионов. Однако вопрос остается открытым: кто сможет защитить Месси так же эффективно, как его личный телохранитель?

"Мне больше не позволяют находиться на поле. Я провел семь лет в Европе, работая в Лиге 1, в Лиге чемпионов, и за все это время только шесть человек выскочили на поле. Я приехал в США, и за 20 месяцев работы уже было 16 случаев. Вот где огромная проблема. Проблема не во мне. Дайте мне помочь Месси. Мне нравятся МЛС и КОНКАКАФ, но мы должны работать вместе. Я люблю помогать. Я не лучше кого-либо, но у меня богатый опыт в Европе. Это нормально, я понимаю их решение, но я думаю, что мы могли бы добиться большего", - сказал Чеуко House of Highlights.

Чеуко продолжит охранять Месси и членов его семьи.

"Я чувствую себя частью его семьи, и я усердно работаю, чтобы защитить его не только физически, но и психологически, потому что он очень доверяет мне и зависит от меня, и я уделяю ему все свое внимание. Он очень скромный", - добавил охранник.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за американский клуб. Также в карьере аргентинца были "Ньюэллс Олд Бойз" с его родины, испанская "Барселона" и французский ПСЖ.