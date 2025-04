Месси оставили без телохранителя. Кто теперь защитит аргентинца?

Телохранитель Лионеля Месси, Яссин Чеуко, сообщил, что руководство МЛС запретило ему выбегать на поле для защиты звездного форварда "Интер Майами" от фанатов, сообщают Vesti.kz.

36-летний Чеуко, бывший солдат с боевым опытом в Ираке и Афганистане, неоднократно перехватывал болельщиков, рвавшихся к Месси ради фото или объятий. Его реакция была молниеносной, но теперь лига решила положить этому конец.

Теперь, если фанаты снова прорвут кордоны, аргентинцу придется рассчитывать на стюардов и службу безопасности стадионов. Однако вопрос остается открытым: кто сможет защитить Месси так же эффективно, как его личный телохранитель?

Чеуко продолжит охранять Месси и членов его семьи.

Напомним, Месси с 2023 года выступает за американский клуб. Также в карьере аргентинца были "Ньюэллс Олд Бойз" с его родины, испанская "Барселона" и французский ПСЖ.

