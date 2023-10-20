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Месси определился со своим будущим в "Интер Майами"

Месси определился со своим будущим в "Интер Майами"
©twitter.com/InterMiamiCF

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси подтвердил свое участие в последнем матче регулярного сезона МЛС против "Шарлотт" в гостях, несмотря на то, что игра состоится на искусственном газоне, сообщают Vesti.kz.

"Я буду играть в том матче, который остался", - цитирует Месси Associated Press.

Матч состоится в ночь на 22 октября по казахстанскому времени.

Тем не менее, главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино отметил, что пока не готов подтвердить участие Месси в ближайшей игре.

"Самое главное здесь - это сыгранные 90 минут за сборную, в течение которых он чувствовал себя хорошо, был уверен в себе и не беспокоился о своей травме. Мы ещё раз поговорим, чтобы узнать, готов ли он снова играть", - сказал Мартино.

Месси принял участие в двух недавних матчах отборочного турнира ЧМ 2026 за национальную сборную Аргентины. 13 октября, в игре против Парагвая, он вышел на замену на 53-й минуте. Затем, 18 октября, Месси провел полный матч против сборной Перу и сумел забить в этой игре два гола.

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Метки:
Месси Лионель США

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