Месси определился с новой ролью в футболе после завершения карьеры

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Восьмикратный обладатель "Золотых мячей" признался, что не видит себя тренером в будущем, но уже выбрал новую роль для себя в футболе.

"Честно говоря, я не вижу себя в качестве тренера. Мне нравится идея быть управленцем, но, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочёл роль владельца клуба. Возможность иметь свой собственный клуб и развивать его, начиная с самых низов, давая молодым игрокам и другим людям возможность развиваться и достигать чего-то важного — вот что меня больше всего привлекает", — приводит слова Месси Ole со ссылкой на LUZU TV.

Месси имеет действующий контракт с "Интер" Майами до конца 2028 года. А ближайшим летом форвард в составе сборной Аргентины может принять участие в чемпионате мира-2026.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Вместе с "сине-гранатовыми" Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны, четырежды выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.

После ухода из "Барселоны" форвард отыграл два сезона во французском "Пари Сен-Жермена", а с лета 2023 играет за "Интер Майами".

Месси объявил решение по участию в чемпионате мира-2026

