Месси объявит свой новый клуб в ближайшие часы - инсайдер

Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил о том, что Лионель Месси продолжит карьеру в клубе MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc