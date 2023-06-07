Месси объявит свой новый клуб в ближайшие часы - инсайдер

Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил о том, что Лионель Месси продолжит карьеру в клубе MLS "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, что 3 июня "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси, который стал свободным агентом.

"СРОЧНО: Лионель Месси переходит в Интер Майами, началось! Решение принято, и Лео объявит о нем в ближайшие часы. Месси будет играть в MLS. Больше никаких шансов для "Барселоны"/"Аль-Хиляля", несмотря на попытки сделать это", - пишет инсайдер.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

За парижан он играл с 2021 года. За два сезона в ПСЖ 35-летний форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Назван новый клуб Месси

По информации The Independent Месси достиг принципиальной договоренности о переходе в клуб МЛС.

Одной из привлекательных сторон для Месси является возможность оставить свое наследие в США, а также предпочтение его семьи жить во Флориде.

Также отмечается, что после перехода в "Интер Майами" Месси планирует заключить перспективное соглашение с компанией Apple, которая является бродкастером матчей МЛС.

В настоящее время Месси сосредоточен на участии в чемпионате мира 2026 года, матчи которого пройдут в США, Мексике и Канаде, где он стремится защитить завоеванный в Катаре титул.

Переход в клуб МЛС не исключает возможности, что в будущем Месси может оказаться в Саудовской Аравии. Представители игрока сообщили представителям этой страны о готовности продолжить переговоры в дальнейшем.