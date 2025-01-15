Месси назвали лучшим футболистом в истории и отдали все "Золотые мячи"

Полузащитник американского "Интера Майами" Федерико Редондо поделился мнениями о своем звездном однокублике - аргентинском нападающем Лионеле Месси, сообщают Vesti.kz.

По его словам, Месси является лучшим футболистом в истории.

"Когда играешь с Месси, находишься рядом, видишь его простоту – он дает возможность относиться у нему, как и ко всем остальным. Он подсаживается к нам, чтобы выпить мате, поболтать. Он обладает человеческими качествами, которые трудно объяснить другим людям, потому что из-за его статуса они представляют себе что-то другое", - сказал Редондо в интервью La Nacion.

- Удивляет ли вас его страстное желание побеждать в 37 лет?

– Это отличное качество, которое делает его лучшим в истории. Есть тысячи талантливых игроков, хотя, по моему мнению, ни один из них не настолько талантлив, как Лео, но в дополнение к тому, что он такой талантливый и выиграл абсолютно все и не один раз, даже на тренировках он играет не на жизнь, а на смерть, хочет выиграть все. Он хочет выиграть каждый матч сезона. И если не побеждает, он страдает. И я думаю, что это ключ: он выиграл все, потому что очень переживает из-за поражений.

– Легко ли с ним играть или в какой-то момент вы чувствуете давление и ответственность?

– С Лео легко играть. Он всегда облегчает вашу задачу: если вы в затруднительном положении, вы отдаете мяч ему, и он решает проблему. Даже если вокруг него соперники, это не имеет значения, он все равно решит проблему. Отдаешь ему плохой пас, а он все равно хорошо контролирует мяч. Он как запасное колесо – всегда выручит, когда ты в беде. Он всех выручает.

Также Редондо считает, что Месси мог всегда получать "Золотой мяч". За свою карьеру аргентинец рекордные восемь раз выигрывал эту награду.

"Любая награда вручается за достижения. Если бы приз вручался лучшему игроку в мире, то до тех пор, пока Месси продолжает карьеру, он бы всегда его получал", – добавил Редондо.

37-летний Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами.

Также в карьере Лео были "Ньюэллс Олд Бойз", каталонская "Барселона" и французский "Пари Сен-Жермен".