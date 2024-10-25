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Мировой футбол
Вчера 12:12
 

Месси назвал великого футболиста. Это не Роналду

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Месси назвал великого футболиста. Это не Роналду ©ФК "Интер Майами"

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о бывшем форварде "Манчестер Юнайтед" Уэйне Руни, передают Vesti.kz.

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Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о бывшем форварде "Манчестер Юнайтед" Уэйне Руни, передают Vesti.kz.

"Я всегда относился к Руни с большим уважением. Для меня он великий английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, - нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любой клуб Европы", - приводит слова Месси Manchester United Forever.

Руни завершил карьеру игрока в 2021 году. Последним клубом английского нападающего был "Дерби Каунти", но большую часть карьеры он провел в составе "Манчестер Юнайтед".

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