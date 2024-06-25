Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Футболист сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси высказался об эпохе американского баскетболиста и члена Зала славы Майкла Джордана, передают Vesti.kz.

"Думаю, он величайший спортсмен в истории. Я посмотрел сериал о нем и узнал о нем немного больше – впечатляюще. Это сблизило меня с ним, я лучше узнал его, и очень жаль, что я не смог лично пережить ту эпоху. Я бы с удовольствием посмотрел это все вживую.

По правде говоря, я не так много знаю о баскетболе и не то чтобы баскетбольный фанат, но я думаю, что он был особенным для всего спорта в целом, не только баскетбола. Он вызывает восхищение.

Меня так часто просили о фото, а я хотел бы сфотографироваться с ним", - заявил Лионель в интервью Clank!".