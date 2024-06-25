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Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Месси назвал величайшего спортсмена в истории
©depositphotos.com

Футболист сборной Аргентины и американского "Интер Майами" Лионель Месси высказался об эпохе американского баскетболиста и члена Зала славы Майкла Джордана, передают Vesti.kz.

"Думаю, он величайший спортсмен в истории. Я посмотрел сериал о нем и узнал о нем немного больше – впечатляюще. Это сблизило меня с ним, я лучше узнал его, и очень жаль, что я не смог лично пережить ту эпоху. Я бы с удовольствием посмотрел это все вживую.

По правде говоря, я не так много знаю о баскетболе и не то чтобы баскетбольный фанат, но я думаю, что он был особенным для всего спорта в целом, не только баскетбола. Он вызывает восхищение.

Меня так часто просили о фото, а я хотел бы сфотографироваться с ним", - заявил Лионель в интервью Clank!".

Напомним, Джордан в составе "Чикаго Буллз" Джордан стал шестикратным чемпионом НБА, шесть раз становился MVP финала, а также пять раз становился MVP регулярного сезона. По версии ESPN, Майкл Джордан является величайшим атлетом XX века.

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Метки:
Месси Лионель Футбол Майкл Джордж Баскетбол НБА

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