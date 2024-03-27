Месси назвал условие завершения карьеры

Главная звезда "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, при каких обстоятельствах завершит свою игровую карьеру, передают Vesti.kz.

"В тот момент, когда я почувствую, что больше не в состоянии выступать, что больше не получаю удовольствия от игры и не помогаю своим партнерам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе, я знаю, когда играю хорошо, а когда плохо.

Когда я чувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, всегда буду стараться продолжать соревноваться, потому что это то, что мне нравится и то, что я умею делать", - приводит его слова AS.