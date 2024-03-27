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Месси назвал условие завершения карьеры

Месси назвал условие завершения карьеры
©instagram.com/leomessi

Главная звезда "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, при каких обстоятельствах завершит свою игровую карьеру, передают Vesti.kz.

"В тот момент, когда я почувствую, что больше не в состоянии выступать, что больше не получаю удовольствия от игры и не помогаю своим партнерам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе, я знаю, когда играю хорошо, а когда плохо.

Когда я чувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, всегда буду стараться продолжать соревноваться, потому что это то, что мне нравится и то, что я умею делать", - приводит его слова AS.

Месси - воспитанник "Барселоны", за которую выступал с 2003 по 2021 год. Далее два сезона провел в "Пари Сен-Жермене", а с лета прошлого года защищает цвета "Интер Майами" из США.

Лионель является самым титулованным футболистом мира и планирует выступить за национальную команду на Кубке Америки-2024, который пройдет с 20 июня по 14 июля в США.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина Футбол ЧМ-2022 по футболу

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