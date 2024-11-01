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Месси назвал условие для победы в МЛС

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Месси назвал условие для победы в МЛС ©x.com/InterMiamiCF

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси поделился ожиданиями перед ответным матчем против "Атланта Юнайтед" в плей-офф МЛС, сообщают Vesti.kz.

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Форвард "Интер Майами" Лионель Месси поделился ожиданиями перед ответным матчем против "Атланта Юнайтед" в плей-офф МЛС, сообщают Vesti.kz.

"На протяжении сезона мы допустили немало ошибок, многих из них мы могли избежать. Подобное недопустимо в плей-офф. Каждая ошибка может стать решающей, и команда вылетит. Мы должны воспользоваться преимуществом, которое у нас есть", - передает слова 37-летнего аргентинского форварда портал Goal.com.

В первом матче "Интер Майами" победил со счетом 2:1. Игра пройдет рано утром в воскресенье, 3 ноября.

Отметим, что клуб Месси выиграл регулярный чемпионат МЛС.

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