Месси назвал условие для победы в МЛС

Форвард "Интер Майами" Лионель Месси поделился ожиданиями перед ответным матчем против "Атланта Юнайтед" в плей-офф МЛС, сообщают Vesti.kz.

"На протяжении сезона мы допустили немало ошибок, многих из них мы могли избежать. Подобное недопустимо в плей-офф. Каждая ошибка может стать решающей, и команда вылетит. Мы должны воспользоваться преимуществом, которое у нас есть", - передает слова 37-летнего аргентинского форварда портал Goal.com.

В первом матче "Интер Майами" победил со счетом 2:1. Игра пройдет рано утром в воскресенье, 3 ноября.

Отметим, что клуб Месси выиграл регулярный чемпионат МЛС.