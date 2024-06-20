Месси назвал разницу между футболом в США и Европе

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси сравнил футбол МЛС и Европе, передают Vesti.kz.

"В МЛС ты не играешь много матчей в неделю. Это дает тебе время жить, заниматься другими делами, в отличие от Европы.

В Европе в первую очередь ты ухаживаешь за собой, хорошо отдыхаешь, хорошо питаешься, а потом, если не получим результат, тебя лишат всего, что ты сделал в течение недели.

В МЛС у тебя немного больше свободы в этом смысле. Хотя мы все хотим постоянно побеждать, как я говорил, ты воспринимаешь это по-другому. Давление другое", - приводит слова Месси AS.