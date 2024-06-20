Месси назвал разницу между футболом в США и Европе

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси сравнил футбол МЛС и Европе, передают Vesti.kz.
"В МЛС ты не играешь много матчей в неделю. Это дает тебе время жить, заниматься другими делами, в отличие от Европы.
В Европе в первую очередь ты ухаживаешь за собой, хорошо отдыхаешь, хорошо питаешься, а потом, если не получим результат, тебя лишат всего, что ты сделал в течение недели.
В МЛС у тебя немного больше свободы в этом смысле. Хотя мы все хотим постоянно побеждать, как я говорил, ты воспринимаешь это по-другому. Давление другое", - приводит слова Месси AS.
За "Инте Майами" Месси выступает с лета 2023 года. В составе американского клуба аргентинец провел 29 матчей, в которых отметился 25 голами и 16 голевыми передачами.
36-летний Месси - воспитанник "Барселоны", в составе которой играл с 2004 по 2021 годы. Также он провел два сезона форвард во французском "Пари Сен-Жермене".
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