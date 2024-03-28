Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал любимые виды спорта, кроме футбола, передают Vesti.kz.

"Теннис, падел, баскетбол, а также американский футбол. Я узнаю много нового об американском футболе, стал лучше его понимать и получать от него удовольствие", - приводит слова Месси Essentially Sports.

Напомним, Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Предыдущие два сезона аргентинец провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру играл в "Барселоне". Лео - восьмикратный обладатель "Золотого мяча".