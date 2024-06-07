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Месси назвал лучший клуб мира. Это не "Барселона"

Месси назвал лучший клуб мира. Это не "Барселона"
©twitter.com/intermiamicf

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси ответил на вопрос относительно лучшей команды мира, передают Vesti.kz.

"Какая команда является лучшей в мире? Лучшая команда - это "Реал" Мадрид. Они последние победители Лиги чемпионов. Если говорить про результаты, то это "Реал". Если по игре - "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. И я думаю, что каждая команда, которую тренирует Гвардиола, будет особенной, потому что он заставляет команды играть", - цитирует Месси Infobae.

Месси с 2003 по 2021 год защищал цвета "Барселоны", после чего два сезона провел в "Пари Сен-Жермене". А с лета прошлого года выступает за "Интер Майами", с которым подписал контракт до 31 декабря 2025-го.

Аргентинец - 8-кратный обладатель "Золотого мяча". Никто не выигрывал эту престижную награду чаще, чем он. Ее нападающий получал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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Метки:
Месси Лионель Футбол Реал Мадрид Манчестер Сити Гвардиола Хосеп

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