Месси назвал клуб, в котором завершит карьеру

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси объявил, что планирует завершить свою футбольную карьеру в американском клубе, сообщают Vesti.kz. 36-летний футболист с 2023 года выступает в клубе МЛС.

"По состоянию на сегодняшний день я думаю, что "Интер Майами" будет моим последним клубом. Я не задумываюсь об уходе из футбола. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом. Остается все меньше времени, поэтому я хочу провести хорошее время в клубе и сборной Аргентины, где у меня потрясающие партнеры по команде и друзья. Стараюсь наслаждаться мелочами, по которым буду скучать, когда уйду на пенсию. Всегда есть маленький страх, что все закончится", - заявил Месси в интервью ESPN.

В этом сезоне 36-летний Лионель Месси блеснул в составе "Интер Майами", проведя 15 матчей, забив 14 голов и сделав 11 результативных передач. Его контракт с американским клубом действует до декабря 2025 года.

Также в карьере Месси были аргентинский "Ньюэллс Олд Бойз", испанская "Барселона" и французский ПСЖ.