Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 16:41
 

"Месси есть Месси": экс-игрок "Реала" намекнул на возвращение Лео в "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
"Месси есть Месси": экс-игрок "Реала" намекнул на возвращение Лео в "Барселону" ©Depositphotos.com/Maxisports

Бывший защитник "Реала" и Эсекьель Гарай высказался о соотечественнике Лионеле Месси и прокомментировал разговоры о возможном возвращении 38-летнего форварда в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший защитник "Реала" и Эсекьель Гарай высказался о соотечественнике Лионеле Месси и прокомментировал разговоры о возможном возвращении 38-летнего форварда в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Сейчас аргентинец продолжает карьеру в "Интер Майами".

"Я не могу дать определение Лео в одном предложении, потому что для меня он лучший в истории. Я играл с ним и против него. Играть с ним было для меня величайшим удовольствием, но против него приходилось постоянно защищаться и прикладывать усилия, чтобы остановить его. Аура и сущность Месси говорят сами за себя.

Возвращение Месси в "Барселону"? Месси есть Месси. Я всегда хотел бы его видеть в своей команде", — приводит слова Гарая Sport.es.

Напомним, аргентинец расстался с каталонцами в августе 2021 года, продолжив карьеру во французском ПСЖ. С 2023 года он защищает цвета американского клуба.

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Милан
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!