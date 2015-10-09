"Месси есть Месси": экс-игрок "Реала" намекнул на возвращение Лео в "Барселону"

Бывший защитник "Реала" и Эсекьель Гарай высказался о соотечественнике Лионеле Месси и прокомментировал разговоры о возможном возвращении 38-летнего форварда в "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Сейчас аргентинец продолжает карьеру в "Интер Майами".

"Я не могу дать определение Лео в одном предложении, потому что для меня он лучший в истории. Я играл с ним и против него. Играть с ним было для меня величайшим удовольствием, но против него приходилось постоянно защищаться и прикладывать усилия, чтобы остановить его. Аура и сущность Месси говорят сами за себя.

Возвращение Месси в "Барселону"? Месси есть Месси. Я всегда хотел бы его видеть в своей команде", — приводит слова Гарая Sport.es.