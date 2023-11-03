Месси лишили награды в МЛС

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МЛС назвала имена обладателей наград после итогам регулярного сезона, сообщают Vesti.kz.
Лучшим новичком лиги признан нападающий "Атланты Юнайтед" Георгиос Якумакис. В рамках регулярного сезона он провел 28 матчей и забил 17 голов, что позволило ему разделить второе место в списке лучших бомбардиров лиги с Лусиано Акостой.
Отметим, что на эту награду также претендовал форвард "Интер Майами" Лионель Месси и Эдуард Левен из "Сент-Луис Сити".
Напомним, что Месси 30 октября получил "Золотой мяч", который стал восьмым в его карьере.
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