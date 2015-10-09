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К Месси? Легенда "Баварии" прощается с клубом и готовится к трансферу

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К Месси? Легенда "Баварии" прощается с клубом и готовится к трансферу ©x.com/FCBayern

Хавбек и легенда "Баварии" Томас Мюллер, покинет клуб по завершении текущего сезона. По данным Sky Sports, 35-летний игрок уже получил несколько предложений от клубов МЛС, которые готовы видеть его в своем составе, передают Vesti.kz

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Хавбек и легенда "Баварии" Томас Мюллер, покинет клуб по завершении текущего сезона. По данным Sky Sports, 35-летний игрок уже получил несколько предложений от клубов МЛС, которые готовы видеть его в своем составе, передают Vesti.kz

После многолетнего успеха в "Баварии", где Мюллер провел всю свою профессиональную карьеру, стороны не смогли договориться о новом контракте. 

Игрок задумывался об уходе еще в прошлом году из-за недостатка игрового времени, и в какой-то момент даже рассматривал предложения из Саудовской Аравии, но тогда решил остаться в Мюнхене еще на один сезон.


В текущем сезоне Томас Мюллер провел 35 матчей за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами. Несмотря на возраст, Мюллер продолжает демонстрировать высокий уровень игры и может быть ценным активом для любого клуба.

Имя нового клуба Мюллера пока не раскрывается, но интерес со стороны МЛС выглядит серьезно. Американские клубы видят в немце не только опытного лидера на поле, но и маркетинговую звезду. 


Например, в последние годы лига активно привлекает ветеранов европейского футбола, таких как Лионель Месси, Джорджо Кьеллини и Луис Суарес, что делает переход Мюллера вполне логичным шагом.

Напомним, что мюнхенская "Бавария" одержала победу и восстановила отрыв от "Байера" в Бундеслиге. 

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