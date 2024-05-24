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Месси "кинул" фанатов: в МЛС нашли способ разрулить ситуацию

Месси "кинул" фанатов: в МЛС нашли способ разрулить ситуацию
©twitter.com/InterMiamiCF

В эти выходные "Ванкувер Уайткэпс" на своем поле примет "Интер Майами" в рамках 15-го тур МЛС. За гостей не сыграют лидеры Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс, передают Vesti.kz.

Это не связано с их травмами, просто в команде решили поберечь своих ведущих футболистов.

Местные фанаты разочарованы их отсутствием, в связи с чем "Ванкувер Уайткэпс" выступил заявлением:

"Хотя мы не получили официальной информации о готовности Лионеля Месси, Луиса Суареса и Серхио Бускетса сыграть в эти выходные, мы понимаем, что они не примут участие в предстоящем матче. К сожалению, мы не можем контролировать, кто играет за нашего соперника, и нам было важно как можно скорее сообщить об этом нашим болельщикам.

Мы всегда хотим, чтобы наши лучшие игроки играли против лучших игроков соперника, и встреча с игроками с высочайшей квалификацией была особенно волнительной для нашей команды. Мы знаем, что среди болельщиков будет много разочарованных. Мы по-прежнему стремимся сделать это событие особенным для всех. Это по-прежнему будет невероятная атмосфера и праздник футбола для нашего города. У нас замечательные болельщики, у нас хорошая команда, и субботний матч - очень важная домашняя игра для нас.

В субботу ожидается рекордное для клуба MLS количество зрителей. Футбольный клуб "Ванкувер Уайткэпс" предоставит на этот матч всю еду и напитки на стадионе со скидкой 50 процентов. Кроме того, подросткам до 18 лет будет предоставлен один бесплатный комплексный детский обед".

Перед этим туром "Ванкувер Уайткэпс" идет на седьмом месте в таблице Западной конференции МЛС, набрав 19 очков в 13 матчах. "Интер Майами" лидирует на "Востоке", имея в активе 31 балл после 15 игр.

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Метки:
Месси Лионель Футбол США

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