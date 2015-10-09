Месси готовит историческое прощание: легенды "Интера Майами" уходят за трофеем

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси признался, что мечтает увидеть красивый финал карьеры Жорди Альбы и Серхио Бускетса, сообщают Vesti.kz.
Уже в эту субботу "цапли" выйдут на решающий матч плей-офф МЛС против "Ванкувера Уайткэпс", и именно эта игра станет прощальной для двух легендарных испанцев, которые завершат карьеру после сезона.
"Будет прекрасно, если их карьеры завершатся победой. Идеальное прощание и ещё одно достижение в дополнение ко всему, чего они добились раньше. Надеюсь, Альба и Бускетс уйдут из футбола в хорошем настроении и с трофеем – это будет замечательно для всех нас", – цитирует Inter Miami News Hub Месси.
Alba & Busquets retiring with an MLS Cup?— Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) December 5, 2025
🗣️ Leo Messi: “Ending their careers with a title would be something beautiful — for me, for them, for everyone.
It would be a perfect farewell, adding one more joy to everything they’ve already achieved.
To retire with a good taste in… pic.twitter.com/r92wAmksWn
Стартовый свисток финала прозвучит в ночь с 6 на 7 декабря в 00:30 по времени Казахстана.
