Месси, Бекхэм и Бускетс поужинали со своими женами

Нападающий американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси поужинал в компании Дэвида Бекхэма и своего одноклубника Серхио Бускетса. Все трое были со своими женами, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Месси поделился несколькими фотографиями в социальных сетях, где вместе с ним в компании Бускетса и Бекхэма находятся - Антонелла Рокуццо, Елена Галера и Виктория Бекхэм.

Напомним, что Месси и Бускетс перебрались в "Интер Майами" в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что Бекхэм является главным владельцем этого клуба.

В двух матчах в составе своего нового клуба, Месси уже забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2025 года.

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