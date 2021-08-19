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Меркель выбрал новый клуб. Известны детали контракта

Меркель выбрал новый клуб. Известны детали контракта
Фото: twitter.com/ertansuzgun
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Казахстанский полузащитник Александр Меркель перешел в турецкий клуб "Газиантеп", сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным турецкого журналиста Эртана Сюзгуна, 29-летний футболист подписал контракт по схеме "2+1". Ожидается, что в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование.

Хотя ранее отмечалось, что Меркель еще не подписывал контракт и может оказаться в любом другом европейском клубе.

Напомним, что 17 августа Меркель покинул "Аль-Фейсали", за который выступал с осени прошлого года. В 27 матчах чемпионата Саудовской Аравии забил один гол и отдал два ассиста.

В его карьере также были "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Милан" (Италия) и другие команды.

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Метки:
Меркель Александр Турция Казахстанцы за границей

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