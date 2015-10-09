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"Меня ненавидят". Неймар откровенно о хейте, соцсетях и своей жизни

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"Меня ненавидят". Неймар откровенно о хейте, соцсетях и своей жизни ©ФК "Сантос"

Звезда мирового футбола Неймар поделился мнением по поводу регулярной критики в свой адрес. Игрок отметил, что не впервые сталкивается с подобным отношением и дал свой комментарий по ситуации, сообщают Vesti.kz.

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Звезда мирового футбола Неймар поделился мнением по поводу регулярной критики в свой адрес. Игрок отметил, что не впервые сталкивается с подобным отношением и дал свой комментарий по ситуации, сообщают Vesti.kz.

Напомним, недавно звездный бразилец продлил контракт с "Сантосом".

"Я не могу контролировать мысли других людей. Трудно отвечать тем, кто ничего не понимает о нашей жизни. Судить легко, но сложно понять, что за всем этим стоит. Мне немного грустно из-за людей, которые не знают меня, но говорят.

Я бы хотел, чтобы люди придавали больше значения тому, что действительно важно: происходящему на поле. Но сейчас, когда есть интернет и социальные сети, людям трудно сосредоточиться только на выступлениях спортсмена. Некоторые люди судят обо мне в определенном ключе, иногда даже ненавидят.

Эти люди не знают меня и не знают, какие усилия я прилагаю для себя и семьи. Но у меня сильный настрой по поводу происходящего в интернете. Морально это мне не вредит. Для меня важно только мнение тех, кто меня знает", - слова Неймара приводит портал Goal.

Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний Неймар может покинуть Бразилию и вернуться в Европу.


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