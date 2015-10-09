Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Вчера 23:09
 

Мбаппе и Ямаль — вне конкуренции: символическая сборная топ-лиг Европы

Мбаппе и Ямаль — вне конкуренции: символическая сборная топ-лиг Европы

Авторитетный статистический портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших футболистов ведущих европейских чемпионатов по итогам 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Команда была сформирована на основе средних оценок игроков, полученных ими за выступления на своих позициях в топ-лигах Европы.

В состав попали:

– вратарь: Жоан Гарсия ("Барселона", средний балл – 7,16);

– защита: Йозуа Киммих ("Бавария", 7,34), Джеймс Тарковски ("Эвертон", 7,18), Чарли Крессуэлл ("Тулуза", 7,156), Алехандро Гримальдо ("Байер", 7,10);

– полузащита: Майкл Олисе ("Бавария", 7,86), Нико Пас ("Комо", 7,41), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 7,39), Ламин Ямаль ("Барселона", 8,15);

– нападение: Харри Кейн ("Бавария", 7,87), Килиан Мбаппе ("Реал", 8,0).

