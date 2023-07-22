Мбаппе остается? У ПСЖ нашелся серьезный аргумент

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил форварда Килиана Мбаппе не уходить в другую команду до Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что глава государства очень хочет, чтобы Мбаппе как минимум на сезон остался в ПСЖ. При этом сам клуб предлагает нападающему продление контракта на год с указанием в нем отступных в размере 200 миллионов евро.

В свою очередь, Мбаппе считает, что уже достаточно сделал для своей страны, поэтому сейчас ставит приоритетом развитие собственной карьеры.

В прошлом году форвард заключил с ПСЖ новое соглашение по схеме "2+1", поддавшись на уговоры Макрона. Из-за этого сорвался его переход в "Реал".

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