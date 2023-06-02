Мбаппе? Названы фавориты в борьбе за "Золотой мяч"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал своих фаворитов на "Золотой мяч", сообщает корреспондент Vesti.kz.

53-летний специалист озвучил три фамилии, назвав среди них главного фаворита.

"Винисиус или Мбаппе? С учетом того, как он играет, я вижу Винисиуса обладателем "Золотого мяча", но между ним и Мбаппе я выбираю Мбаппе. 100 процентов. Между Холандом и Мбаппе тоже выбираю Мбаппе. Он все делает правильно, это безумие.

Мы не можем подписать его, "Мадрид" всегда подписывает лучших. Для Ла Лиги переход Мбаппе в "Реал", а Месси обратно в "Барселону" был бы фантастикой", - сказал аргентинский специалист в интервью El Partidazo de COPE.